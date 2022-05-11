شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكافئ لاعبيه بـ20 ألف جنيه بعد خماسية الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى سموحة صرف 20 ألف جنيه مكافأة مالية لكل لاعب بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وهنأ وليد عرفات رئيس نادى سموحة لاعبيه في غرفة الملابس ليقرر صرف 10 آلاف جنية مكافأة لكل لاعب حسب اللائحة و10 آلاف أخرى كإجادة لهم بسبب المستوى المميز الذى ظهروا عليه أمام زعيم الثغر.

وافتتح التسجيل لـ سموحة فى مباراة اليوم عبد الكبير الوادى في الدقيقة 31 قبل أن يضيف محمد متولى الهدف الثانى في الدقيقة 34، ثم أضاف مروان حمدى الهدف الثالث في الدقيقة 48 وبعدها قلص عبد الله نصيب الفارق للاتحاد السكندرى بهدف في الدقيقة 64، ليعاقب الموج الأزرق زعيم الثغر بهدفين في 5 دقائق عن طريق عبد الكبير الوادى في الدقيقة 65 ومروان حمدى في الدقيقة 69، ثم قلص الفارق مابولول لزعيم الثغر مرة أخرى في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة اقتحم سموحة المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 19 ليتراجع إلى المركز المركز الثالث عشر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبلوا 30 هدفا.