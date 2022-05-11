شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال منتخب مصر يتأهلون لنصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالعلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل أبطال منتخب مصر فى الخماسي الحديث بالعلامة الكاملة إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم المقام حاليا فى مدينة "ألبينا" البلغارية، خلال الفترة من 10 وحتى 15 مايو الجاري.

حيث تأهل الأربعة لاعبين الذين شاركوا في التصفيات وهم : مهند شعبان الذى حصل على المركز الثانى فى التصفية الثانية برصيد 1164 نقطة، وأحمد أشرف الذى جاء فى المركز السادس بالتصفية الثانية برصيد 1158 نقطة، ومحمد الجندي الذى حل فى المركز التاسع بالتصفية الأولى برصيد 1155 نقطة، وإسلام حامد الذى حصل على المركز الثالث عشر فى التصفية الأولى برصيد1152 نقطة.

وينص نظام البطولة على تأهل اللاعبين أصحاب المراكز الـ15 الأوائل في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 6 فى الترتيب العام.

يذكر أن زينة عامر وملك إسماعيل لاعبتى المنتخب الوطني للخماسي الحديث تأهلتا أمس للدور قبل النهائي في منافسات السيدات بالبطولة.

وجاءت زينة عامر في المركز الثالث عشر برصيد 1407 نقاط بالمجموعة الأولى، فيما حققت ملك خالد المركز السادس عشر في المجموعة الثانية برصيد 1027.

ويشارك المنتخب المصري بكأس العالم في بلغاريا ببعثة مكونة من 8 لاعبين ولاعبات وهم إسلام حامد وأحمد اشرف ومهند طارق ومحمد الجندي وهايدي عادل وملك خالد وزينة عامر ونورين بولس.

وتشمل البعثة يوسف حمدي إداري البعثة وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل مدربا السلاح وخالد السنباطي مدرب الفروسية ودكتور محسن حسني أخصائي الفيزوثيرابي وتشخيص الإصابات ويرأس البعثة عوض سامي عضو مجلس الادارة.