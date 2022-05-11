شكرا لقرائتكم خبر عن شواطئ الإسكندرية تستقبل مباراة ودية بين المنتخب المصرى والإماراتي للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على دعم الأنشطة الرياضية والتشجيع على إقامة وممارسة الفعاليات والرياضات الشاطئية المختلفة على شواطئ الإسكندرية.

وقد شهد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف افتتاح، المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر أمام نظيره منتخب الإمارات للكرة الشاطئية في شاطئ إسحاق حلمي بمنطقة المندرة.

يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات التي يخوضها المنتخب الوطني، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية موزمبيق 2022، التي تؤهل بدورها إلى بطولة كأس العالم واستعدادات المنتخب الإماراتي لبطولة الأمم الآسيوية والبطولة العربية، وكلف محافظ الإسكندرية اللواء جمال رشاد بتجهيز الشاطئ بشكل كامل لاستقبال المبارتين الوديتين إضافة إلى تجهيز بعض الأماكن من أجل استقبال الجمهور.

وقال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إن شاطئ إسحاق حلمي تم تجهيزه لاستقبال الرياضات المختلفة، نظرا لاتساع المساحة الرملية للشاطئ، التي تسمح بممارسة الرياضة دون أي إزعاج لرواده، كما تم الحرص على التأكد من انتشار صناديق المخلفات على رمال الشاطئ حفاظا على نظافته في محاولة لدعم الأنشطة الرياضية، حيث تحاول المحافظة إظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وقال رشاد إن المباريات الودية في محافظة الإسكندرية تجري على مدار يومين مع المنتخب الوطنى المصرى والمنتخب الإماراتى للكرة الشاطئية.

جاء ذلك بحضور الكابتن عامر حسين عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والكابتن على حمد عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتى لكرة القدم وعضو الاتحاد الآسيوى للحكام وحسن إسماعيل المدير التنفيذى للمنطقة واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول.