شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين المقاصة وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة مصر المقاصة وبيراميدز التي تجمعهما حاليًا على ستاد الكلية الحربية، في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وشهد الشوط ضغطا مكثفا من فريق بيراميدز وسط تأمين دفاعى من الفريق الفيومى والذى اعتمد على الهجمات المرتدة، وكاد أن يسجل هدفًا فى شباك شريف إكرامى إلا إن الكرة ارتطمت بالعارضة.

ويضم تشكيل مصر المقاصة كلاً من..

فى حراسة المرمى محمد مجدى

فى الدفاع.. على فتحى - أحمد صبيحة - أحمد منعم - على المصرى

فى الوسط.. محمود فهمى - كريم حلاوة - محمد أمو - هشام حافظ - محمد محسن ليلة

فى الهجوم.. سيرجى أريك

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدى

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

يحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 21 هدفا.

يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 35 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.