شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعى المؤهلة إلى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة إيهاب أمين، فى استضافة مصر للبطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعى المؤهلة إلى بطولة العالم والتى تأهل إلى أولمبياد باريس 2024. ومن المقرر أن تقام البطولة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، فى الفترة بين 16 إلى 20 يونيو المقبل.

ومؤخرًا نجح الاتحاد المصري في الفوز بأكثر من منصب دولى، وذلك عن طريق فوز نهى عبد الوهاب بمنصب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية، ثم فوز الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات.