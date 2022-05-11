شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعى المؤهلة إلى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة إيهاب أمين، فى استضافة مصر للبطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعى المؤهلة إلى بطولة العالم والتى تأهل إلى أولمبياد باريس 2024. ومن المقرر أن تقام البطولة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، فى الفترة بين 16 إلى 20 يونيو المقبل.
ومؤخرًا نجح الاتحاد المصري في الفوز بأكثر من منصب دولى، وذلك عن طريق فوز نهى عبد الوهاب بمنصب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية، ثم فوز الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات.
ونجح الجمباز المصرى فى الفوز بعضوية عدد كبير من اللجان الفنية للاتحاد العربى للعبة في الانتحابات التي أقيمت بدولة الكويت الشقيقة.
وأسفرت انتخابات الاتحاد العربي بالكويت عن فوز ممثلي الاتحاد المصري للجمباز باكتساح وهم:
المهندس أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد العربي.
الدكتورة لمياء على عبدالرحمن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لشئون المرأة.
الدكتور محمد على رئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني رجال.
الدكتور علاء الدين حامد عضو اللجنة العلمية.
سارة غنيم رئيسة اللجنة الفنية الجمباز الإيقاعي.
المهندسة روان ابو شوشة عضو اللجنة الفنية الجمباز الفنى آنسات.
المهندس سيف الدين ايهاب امين عضو اللجنة الفنية لجمباز الأيروبك.
فاضل شعبان عضو اللجنة الفنية لجمباز الترامبولين.
الدكتور هشام عبدالحميد عضو اللجنة الفنية الجمباز العام.