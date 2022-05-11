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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 11/ 5/ 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، جاء فى مقدمتها الأهلي يطلب من الاتحاد المصرى تصعيد أزمة ملعب نهائى دورى الأبطال لـ"فيفا"، وأوباما يوافق على تعديل عقده مع الزمالك.

الأهلي يطلب من الاتحاد المصرى تصعيد أزمة ملعب نهائى دورى الأبطال لـ"فيفا"

أوباما يوافق على تعديل عقده مع الزمالك

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