اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأربعاء، الموافق 11/ 5/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها الأهلي يطلب من الاتحاد المصرى تصعيد أزمة ملعب نهائى دورى الأبطال لـ"فيفا"، وأوباما يوافق على تعديل عقده مع الزمالك.

 

الأهلي يطلب من الاتحاد المصرى تصعيد أزمة ملعب نهائى دورى الأبطال لـ"فيفا"

الأهلي يطلب من الاتحاد المصرى تصعيد أزمة ملعب نهائى دورى الأبطال لـ

 

 

أوباما يوافق على تعديل عقده مع الزمالك

 

إمام عاشور يجاور روقا فى وسط ملعب الزمالك أمام الطلائع فى غياب طارق حامد

 

المصري يتعادل مع غزل المحلة 1 - 1 ويتجمد في المركز الـ12 بالدوري

المصري يتعادل مع غزل المحلة 1 - 1 ويتجمد في المركز الـ12 بالدوري

 

 

سموحة يهزم الاتحاد السكندرى بخماسية ويقتحم المربع الذهبى للدورى

 

سموحة يهزم الاتحاد السكندرى بخماسية ويقتحم المربع الذهبى للدورى

 

إمام عاشور يجاور روقا فى وسط ملعب الزمالك أمام الطلائع فى غياب طارق حامد

إمام عاشور يجاور روقا فى وسط ملعب الزمالك أمام الطلائع فى غياب طارق حامد

 

 

عامر حسين: مباراة الأهلي وايسترن كومباني في موعدها ولا نية لتأجيلها

 

عامر حسين: مباراة الأهلي وايسترن كومباني في موعدها ولا نية لتأجيلها

 

هل استاد القاهرة نحس على الزمالك في موسم 2022؟ الأرقام تُجيب

هل استاد القاهرة نحس على الزمالك في موسم 2022؟ الأرقام تُجيب

 

 

تعرض أحمد مسعود حارس مرمى المصري وأسرته لحادث سير

تعرض أحمد مسعود حارس مرمى المصري وأسرته لحادث سير

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا