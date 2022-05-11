اليمن.. المدير الفني لمنتخبنا الوطني "عمروش" يبدأ مهمته رسمياً

المنامة - ياسر ابراهيم - باشر عادل عمروش، مهمته الجديدة كمدير فني للمنتخب اليمني الأول لكرة القدم، حيث التحق صباح اليوم الأربعاء، ومعه القطري سلطان المسيفري عضو الجهاز الفني، بالمعسكر المقام حاليا في مدينة الطائف السعودية.

والتقى عمروش صباحا بقيادة بعثة المنتخب في المعسكر التي يرأسها عضو مجلس إدارة الاتحاد عبد الفتاح لطف، للتعارف.

وقال بيان إعلامي وزعته قيادة البعثة إن عمروش اجتمع لاحقا بمساعده اليمني أمين السنيني لمناقشة سير عملية الإعداد للمنتخب ووضع الخطوط العريضة لبرنامج الإعداد خلال المدة المتبقية قبل انطلاق تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات أمم آسيا في الصين 2023.

وبحسب البعثة فإنه من المقرر أن يصل باقي أعضاء الجهاز الفني المعاون للمدرب عمروش خلال اليومين القادمين وهم مساعد جزائري ومعد بدني فرنسي.

ويخوض منتخب اليمن في شهر يونيو/حزيران المقبل استحقاق الملحق المؤهل إلى نهائيات أمم آسيا 2023، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم "فلسطين، الفلبين، منغوليا (المستضيف)".



(كورة)