تعرف على قائمة أعلى 5 مدربين أجورا في العالم

المنامة - ياسر ابراهيم - تعد رواتب المدربين من الأشياء شبه المجهولة لدى الجماهير التي عادة ما تهتم بالنجوم، رغم أن قائمة أعلى المدربين أجورا في العالم تحفل بالمفارقات والمفاجآت حيث يتصدرها الأقل تتويجا بالألقاب بين كبار المدربين في العالم، وتغيب عنها أسماء كبيرة وخبيرة في عالم التدريب.

ومن الغريب ألا نرى مدربين بمكانة جوزيه مورينيو أو كارلو أنشيلوتي أو حتى ماوريسيو بوكيتينو الذي أثبت وجوده في السنوات الأخيرة بالمراكز الخمسة الأولى للمدربين الأعلى أجورا.

وفي المقابل يتصدر القائمة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، رغم أنه صاحب أقل عدد من الألقاب بين الخمسة الأوائل بالقائمة، ومن المدهش أن نعرف أنه يتقاضى، على سبيل المثال، ما يقرب من 3 مرات أكثر من يورغن كلوب مدرب ليفربول.

وفيما يلي قائمة المدربين الخمسة الأعلى أجرا في العالم:

- دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد (3.3 ملايين يورو شهريا).

- بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي (1.89 مليون يورو شهريا).

- يورغن كلوب مدرب ليفربول (1.49 مليون يورو شهريا).

- أنطونيو كونتي مدرب توتنهام (1.49 مليون يورو شهريا).

- ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس (1.17 مليون يورو شهريا).

المصدر: مواقع إلكترونية