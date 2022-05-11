الامارات | الوصل يصالح جمهوره.. والظفرة يتعثر في صراع البقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يصالح جمهوره.. والظفرة يتعثر في صراع البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الوصل نغمة الانتصارات بفوزه الثمين على ضيفه الظفرة بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الوصل في زعبيل أمس في ختام مباريات الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ورفع الوصل رصيده إلى 32 نقطة متقدما خطوة جديدة إلى الامام في تحسين ترتيبه في جدول الدوري فيما تجمد رصيد الظفرة صاحب المركز الـ 12 عند 18 نقطة وصعبت هذه الخسارة مهمته في صراع البقاء.

وصالح الوصل بهذا الفوز الذي يعد الثامن له في الدوري جمهوره بعد خسارته السابقة أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل هدف الفوز الوحيد للوصل اللاعب الأوروغوياني ميشيل اراوخو «43» فيما ألغى حكم اللقاء عمار الجنيبي هدفا للوصل في الشوط الأول أيضا.

وأكمل الظفرة المباراة بعشرة لاعبين بعدما حصل لاعب الفريق محمد يوسف على بطاقة حمراء «71».

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