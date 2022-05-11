الامارات | العين يفك "عقدة الجزيرة" ويتوج باللقب.. لابا كلمة السر

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يفك "عقدة الجزيرة" ويتوج باللقب.. لابا كلمة السر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد الدولي التوغولي لابا كودجو فريقه العين لتحقيق فوزاً كبيراً على الجزيرة بخماسية نظيف تكفل اللاعب بتسجيل 4 منها لوحدها على مدار شوطي المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليتوج الفريق رسمياً بلقب المسابقة للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

وكانت الأنظار تتجه إلى فريق الجزيرة كونه مثل "عقدة تاريخية" لفريق العين في ملعب استاد هزاع بن زايد على مدار السنوات الماضية لم يحقق فيها الفريق الانتصار على منافسه، لكن الفوز بخماسية نظيفة أعاد الأمور لنصابها بعد سنوات طويلة لتصبح الذاكرة العنياوية في فك العقدة التاريخية مرتبطة بتحقيق لقب الدوري.

وعلى الرغم من الأجواء التي سبقت المباراة والتي كانت تشير إلى صعوبة مهمة العين بناء على المواجهات السابقة إلى أن فريق العين لم يجد صعوبة تذكر إذ سجل الخماسية على مدار الشوطين.

وافتتح لابا كوجو رباعيته في الدقيقة 15، وأضاف الثاني في الدقيقة 36، وعزز بالثالث في الدقيقة 50، بينما اختتم رباعيته في الدقيقة 71، بينما تكفل الدولي كايو بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 85.

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