أخضر السباحة ببطولة «مالا»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المنتخب السعودي للسباحة في بطولة مالا التي ستقام خلال الفترة من 13 - 15 مايو الحالي بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد غادرت بعثة المنتخب أمس برئاسة نائب رئيس الاتحاد السعودي للسباحة قاسم الزهير، استعدادا للمشاركة في البطولة. وتضم البعثة اللاعبين أحمد محمد المعيبد ومحمد هاني الزاكي وصفوان أحمد القضماني وزيد فيصل السراج، والمدرب مازن العبيدي، ومدير الأداء الرياضي فارس عطار. وتضم البعثة اللاعبين أحمد محمد المعيبد ومحمد هاني الزاكي وصفوان أحمد القضماني وزيد فيصل السراج، والمدرب مازن العبيدي، ومدير الأداء الرياضي فارس عطار.

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