أمير تبوك يستقبل الصقور والخالدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان بديوان الإمارة أمس، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين لناديي الصقور والخالدي، حيث هنأ نادي الصقور بصعود فريق كرة القدم لمصاف أندية الدرجة الثانية وحصوله على المركز الأول ودرع دوري الدرجة الثالثة، فيما هنأ الخالدي بصعود فريق كرة القدم لمصاف أندية الدرجة الثالثة وحصوله على المركز الأول والدرع. وأشاد أمير تبوك بالأجهزة الإدارية والفنية للناديين والجهد المبذول لتحقيق هذا الإنجاز. ودعا أمير المنطقة إدارة ولاعبي الناديين لبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات. ودعا أمير المنطقة إدارة ولاعبي الناديين لبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

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