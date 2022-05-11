4 فرق تغازل الصعود للطائرة

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وأقيمت في اليوم الأول مواجهتان، التقى في الأولى اليرموك والرائد عند الساعة 4 عصرا، فيما واجه النصر في المباراة الثانية العمران على نفس الصالة عند الساعة 6 مساء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس التصفيات النهائيات لبطولة المملكة لدرجة الناشئين للصعود للدوري الممتاز للناشئين للكرة الطائرة، التي يستضيفها نادي النصر بمشاركة فرق العمران واليرموك والرائد والتي تقام بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني للدوري الممتاز.وأقيمت في اليوم الأول مواجهتان، التقى في الأولى اليرموك والرائد عند الساعة 4 عصرا، فيما واجه النصر في المباراة الثانية العمران على نفس الصالة عند الساعة 6 مساء.

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