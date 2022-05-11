مدرب الأخضر يشكو من «دكة» الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكا المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي، هيرفي رينارد من عدم مشاركة اللاعبين السعوديين بشكل أساسي مع أنديتهم وجلوسهم بدكة البدلاء، وقال «إن ذلك تسبب له في مشكلة»، وأوضح «عدم مشاركة اللاعبين الدوليين مع أنديتهم، مشكلة بالنسبة لي، ومع ذلك علي أن اختار أفضل اللاعبين، فعلى سبيل المثال ما حدث مع المهاجم فراس البريكان، فعندما كان بفريق النصر لم تكن تسنح له فرصة اللعب أساسيا، وعندما انتقل إلى الفتح أصبح عنصرا مهما بفريقه وبات أساسيا مع المنتخب».

وأعلن رينارد رفضه لفكرة تجنيس لاعبين للمشاركة مع الأخضر بعد أن تردد ذلك في الفترة الأخيرة، وقال المدرب في مداخلة مع برنامج «في المرمى» الليلة قبل الماضية «إنه يرفض فكرة تجنيس اللاعبين الأجانب».

وأضاف «لا أعتقد أنها فكرة جيدة لأن هناك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين في البلاد».

وعن إمكانية عودة حارس الهلال عبدالله المعيوف للأخضر بعد أن اعتزل دوليا عقب نهاية مونديال روسيا 2018، قال رينارد «تحدثت مع المعيوف قبل مباراة أستراليا، وبعدها قررت وضع الثقة في الحراس الذين كانوا معي طوال العامين الماضيين».

لاعبون احتياطيون بأنديتهم اختارهم رينارد

