مدرب الأخضر يشكو من «دكة» الدوري

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وأعلن رينارد رفضه لفكرة تجنيس لاعبين للمشاركة مع الأخضر بعد أن تردد ذلك في الفترة الأخيرة، وقال المدرب في مداخلة مع برنامج «في المرمى» الليلة قبل الماضية «إنه يرفض فكرة تجنيس اللاعبين الأجانب».وأضاف «لا أعتقد أنها فكرة جيدة لأن هناك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين في البلاد».
وعن إمكانية عودة حارس الهلال عبدالله المعيوف للأخضر بعد أن اعتزل دوليا عقب نهاية مونديال روسيا 2018، قال رينارد «تحدثت مع المعيوف قبل مباراة أستراليا، وبعدها قررت وضع الثقة في الحراس الذين كانوا معي طوال العامين الماضيين».
لاعبون احتياطيون بأنديتهم اختارهم رينارد
- أمين بخاري
- زياد البواردي
- فواز القرني
- فراس البريكان عبدالرحمن العبود
- علي الأسمري
- سعود عبدالحميد
- زياد الصحفي
- سامي النجعي
- علي الحسن
- خالد الغنام
- صالح الشهري
- عبدالله الحمدان
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