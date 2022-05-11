شكرا لقرائتكم خبر المولد يترقب قرار لجنة المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أمس جلسة استماع مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد بعد أن تم إيقافه موقتا بدءا من مطلع أبريل الماضي.

وتم حرمان المولد من التواجد أو المشاركة في أي نشاط رياضي أو منشأة رياضية تحت مظلة وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وستصدر اللجنة قرارها حول مصير اللاعب من حيث إيقافه عن ممارسة كرة القدم كلاعب محترف أو عدمه، خلال الأيام المقبلة بعد تفنيد أقواله في جلسة الاستماع وعلى ضوء العينة الإيجابية التي تم أخذها منه.

وبحسب المقربين من المولد، فقد أكد لهم ثقته في تجاوز هذه المرحلة من خلال تبرئته من تناول أي من أنواع المنشطات أو مواد محظورة ومخالفة تتعارض مع لوائح وقوانين اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات.

وسبق أن تم إيقاف اللاعب لمدة سنة في 29 مايو 2019 بسبب مخالفته للوائح اللجنة وثبوت وجود عينة إيجابية وعليه قررت اللجنة إيقافه.

من جهة أخرى وصل المحترف السابق بفريق الاتحاد، المغربي كريم الأحمدي إلى جدة قادما من هولندا لمتابعة تحضيرات الفريق الأول للجولات المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان بدءا بالمواجهة المفصلية أمام فريق الهلال مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ27.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد ألغت عقد الأحمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد أن تعرض اللاعب لإصابة قوية في مشط القدم ثم تعاقدت مع المحترف البرتغالي أندريه فليبي بديلا عنه.