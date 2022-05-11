شكرا لقرائتكم خبر الجولة المصيرية تبدأ بصراع فرق القاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ اليوم المواجهات المصيرية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقام مواجهتان مهمتان أطرافهما 3 فرق مهددة بالهبوط، وتجمع التعاون بضيفه الباطن، والشباب بالفيصلي.

وتشهد الجولات الأربع الأخيرة من الدوري، تنافس أكثر من فريق للهروب من مناطق الخطر والهبوط لمصاف دوري الدرجة الأولى، كما ستكون هناك مواجهات مباشرة لبعض الفرق المهددة بالهبوط وأخرى تأمل في تعثر الاتحاد للتتويج باللقب بعد اقتراب الأخير منه كثيرا.

التعاون والباطن

يستضيف التعاون في المباراة الأولى لمدربه الوطني محمد العبدلي، نظيره الباطن بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في مواجهة مهمة للفريقين وقد تشكل مفترق طرق، خاصة وأنهما من أكثر الفرق المهددة بالهبوط بعد الحزم صاحب المركز الأخير، حيث يحتل التعاون المركز الـ

14 والباطن الـ 15 قبل الأخير برصيد 26 نقطة لكل منهما مع فارق الأهداف للتعاون.

ويدرك طرفا المواجهة أن الخسارة تعني التفاف شبح الهبوط حول الخاسر، وكذلك الوضع حال التعادل، فيما سيكون الفائز هو الرابح الأكبر، حيث سيجدد آماله في البقاء.

وفي الجولة الماضية خسر التعاون أمام الاتفاق 0/ 4، فيما تعادل الباطن مع الأهلي 2/2.

الشباب والفيصلي

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، يواجه الشباب ضيفه الفيصلي في لقاء مهم أيضا.

ورغم أن الشباب صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة، فقد المنافسة على اللقب حتى في حال فوزه بجميع مبارياته المتبقية، إلا أن الحصول على المركز الثاني لا يزال متاحا أمامه، لذلك سيتمسك بهذا الأمل من خلال تحقيق الفوز اليوم.

أما الفيصلي فهو بحاجة ماسة إلى الفوز خاصة وأنه من الفرق المهددة بالهبوط، حيث يملك 29 نقطة في المرتبة الـ11، وتعثره اليوم سيضعف حظوظه في البقاء فيما يقوي حظوظ منافسيه.

وفي الجولة الماضية، خسر الشباب أمام النصر 2/ 4، فيما تعادل الفيصلي مع أبها 0/0.

مباريات الجولة الـ27







الخميس 12 مايو



التعاون والباطن بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

الشباب والفيصلي باستاد الأمير فيصل بن فهد







الجمعة 13 مايو



الفيحاء وضمك بمدينة المجمعة الرياضية

الرائد والنصر بمدينة الملك عبدالله الرياضية







السبت 14 مايو



الفتح والطائي بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

الأهلي وأبها بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)







الأحد 15 مايو



الاتفاق والحزم باستاد الأمير محمد بن فهد

الاتحاد والهلال بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)

قبل المواجهتين