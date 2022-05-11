«فيفا» يفتح تحقيقا حول احتمالية تزوير جنسية للاعب ببطولة كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اتحادي الإكوادور والتشيلي لتقديم مستنداتهما للجنة التأديبية بالفيفا، حول أزمة ما تردد عن تزوير محتمل لجنسية اللاعب بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا.

وذكر «فيفا» في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تلقى شكوى من الاتحاد التشيلي حول ادعاءات تزوير محتمل لوثائق تمنح الجنسية الإكوادورية للاعب بايرون كاستيلو سيجورا، قائلًا: «قدم الاتحاد التشيلي لكرة القدم شكوى إلى اللجنة التأديبية للفيفا، حيث قدم سلسلة من الادعاءات بخصوص تزوير محتمل لوثائق تمنح الجنسية الإكوادورية للاعب بايرون ديفيد كاستيلو سيغورا، فضلاً عن احتمال عدم الأهلية».

«سيغورا» يشارك في 8 مباريات تأهيلية للمنتخب الإكوادوري لكرة القدم (FEF) في المسابقة التمهيدية لكأس العالم FIFA قطر 2022.

فتح تحقيق للكشف عن حقيقة تزوير لاعب الإكوادور

وأضاف البيان: «مع الأخذ في الاعتبار ما سبق، قرر FIFA فتح تحقيق فيما يتعلق باحتمال عدم أهلية بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا فيما يتعلق بالمباريات المذكورة أعلاه».

وأشار إلى أنه جرى دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم (FEF) والاتحاد البيروفي لكرة القدم لتقديم مناصبهما إلى لجنة الانضباط التابعة لـ FIFA.

وكان الاتحاد الدولي، كشف عن قرعة مجموعات بطولة كأس العالم، وجاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى



قطر

الإكوادور

السنغال

هولندا

المجموعة الثانية

إنجلترا

إيران

الولايات المتحدة

المتأهل من الملحق الأوروبي بين أوكرانيا واسكتلندا وويلز

المجموعة الثالثة

الأرجنتين

السعودية

المكسيك

بولندا

المجموعة الرابعة

فرنسا

الدنمارك

‭ ‬تونس

الفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو

المجموعة الخامسة

إسبانيا

ألمانيا

اليابان

الفائز من الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا

المجموعة السادسة

بلجيكا

المغرب

كرواتيا

كندا

المجموعة السابعة

البرازيل

صربيا

سويسرا

الكاميرون

المجموعة الثامنة

البرتغال

أوروجواي

كوريا الجنوبية

غانا.