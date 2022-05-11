«كاف» يعاقب الوداد المغربي.. والأهلي يترقب ويلجأ للمحكمة الرياضية الدولية

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية مغربية، عن صدور قرارات من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الوداد المغربي، بشأن تخفيض عدد الجماهير في مباراة الفريق المغربي أمام بترو أتليتكو الأنجولي، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الدولي.

وذكر تقرير لموقع البطولة المغربي، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تخفيض عدد الجماهير المسموح بتواجدها في مباراة بترو أتليتكو، بسبب رمي البعض من الجماهير بعض من الزجاجات خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري، في إياب ربع نهائي المسابقة، مؤكدا أن هناك بيانا سيتم صدوره من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل توضيح الأسباب بشكل أكبر.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن العدد المذكور، تم بيعه يوم أمس بالكامل، إذ لن تكون هنالك دفعة جديدة بخصوص التذاكر عبر المواقع المكلفة بعملية البيع.

وهناك أزمة كبيرة في الوقت الحالي بعد الإعلان بشكل رسمي من قبل الاتحاد الأفريقي باستضافة المغرب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، التي ستجمع بنسبة كبيرة بين الأهلي الذي نجح في الفوز على وفاق سطيف برباعية دون رد، والوداد المغربي الذي تغلب على بترو أتلتيكو بثلاثية مقابل هدف وحيد خارج الأرض، إذ يحتاج الفريقان لأي تعادل أو خسارة بهدفين من أجل التأهل.

الأهلي يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية

وقرر النادي الأهلي اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بشكل رسمي؛ من أجل إنهاء الجدل في هذه القضية وحسم الأمر من أعلى سلطة رياضية في العالم.

فيما فجر محمد مقروف متحدث الاتحاد المغربي لكرة القدم، مفاجأة عبر الوطن، مؤكدا أن السنغال سحبت الملف الخاص بها في اليوم الأخير لاختيار المغرب.