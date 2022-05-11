شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصى يتقدم للمصري على المحلة بصاروخية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إلياس الجلاصى لاعب وسط المصرى البورسعيدى فى إحراز هدف التقدم لفريقه أمام غزل المحلة، فى الدقيقة 68 من المبارة التى تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري.

جاء الهدف بعد تسديدة صاروخية رائعة من إلياس الجلاصى من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

أخطر فرص اللقاء جاءت بعد كرة عرضية من بأولون فوافى لاعب فريق غزل المحلة من جهة اليمين قابلها عبده يحيى بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء لكنها ردت من العارضة.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى "عصام ثروت فى حراسة المرمى، ياسر حامد وإسلام المزين كريم العراقى وحسن على فى خط الدفاع، فريد شوقى والياس الجلاصى فى نصف الملعب، والثلاثى محمد جريندو وأحمد حمودى ومحمد عنتر فى خط الوسط الهجومي، وعمرو مرعى مهاجم وحيد".

وجاء تشكيل المحلة كالتالى "عمرو شعبان ، محمد فتح الله ، خالد سامى ، يحيى حامد، مصطفى العش ، حميد مأو ، احمد النادري، وليد مصطفى ، عبده يحيى ، عبدالرحمن عاطف ، باولن فوافى".

مباراة اليوم يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث خسر المصرى فى آخر مباراة أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، فى حين سقط غزل المحلة بثلاثية نظيفة أمام الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة.

ويحتل النادى المصرى المركز 12 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 16 مباراة، حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 7 لقاءات وخسر المصرى 5 مباريات أخرى، من ضمنها آخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصرى 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.

فيما يحتل غزل المحلة المركز 11 برصيد 20 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر5 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 20 هدفا.