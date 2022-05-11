شكرا لقرائتكم خبر عن النادو: لا يوجد قرار رسمى بإيقاف وسام نوار لاعب يد الزمالك حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حازم إسماعيل، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، عن عدم إصدار قرار رسمى من المنظمة المصرية بإيقاف وسام نوار لاعب يد الزمالك، بسبب إيجابية عينة المنشطات الخاصة باللاعب حتى الآن.

وقال رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، فى تصريحات صحفية، إن اتحاد اللعبة هو المسئول عن الإعلان أو اللاعب نفسه.

وكانت هناك أنباء قد أكدت إيقاف وسام نوار لاعب يد الزمالك من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لمدة أربع سنوات بسبب إيجابية عينة المنشطات الخاصة به.

ومن ناحية أخرى تستضيف مصر اجتماعات الوكالة الدولية لأول مرة، وتقام للمرة الثالثة فى قارة أفريقيا، بحضور ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية "وادا" وأعضاء مجلس الإدارة.