شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يشارك فى الجائزة الكبرى لسلاح الشيش رجال بكوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب مصر لسلاح الشيش رجال ببطولة الجائزة الكبرى، والتى تستضيفها مدينة انشيون بكوريا فى الفترة من 13 حتى 15 مايو الجارى.

وضمت قائمة المنتخب المصرى المشارك فى البطولة كلا من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن، كما ضمت قائمة الجهاز الفني مدرب منتخب مصر لسلاح الشيش مؤمن مجدي بالإضافة إلى محمد الشيشتاوي طبيبًا للفريق.

وتنطلق منافسات الرجال يوم الجمعة الموافق 13 مايو في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة بمشاركة 118 لاعبا، بينما تقام منافسات السيدات في اليوم التالي، على أن تبدأ الأدوار الرئيسية حتى النهائي يوم الأحد الموافق 15 مايو.

ويستهل محمد حسن مشواره في البطولة من دور المجموعات، بينما يستهل كل من علاء أبو القاسم المصنف الثامن عالميًا ومحمد حمزة المصنف الـ11 عالميًا مشوارهم في البطولة من دور الـ64 الرئيسى، وذلك بسبب تواجدهم ضمن قائمة أفضل 16 لاعبا بالبطولة.