شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين فى البنك الأهلى تحت أنظار إيهاب جلال استعدادا لضمهم للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة أيهاب جلال 5 أسماء من لاعبى فريق البنك الأهلى لوضعهم ضمن حساباته فى القائمة الأولية لضمهم إلى معسكر الفراعنة القادم أستعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الافريقية القادمة في كوت إيفوار 2023.

وجاءت القائمة بالاسماء كالتالى محمد هلال، أحمد ياسين ، ناصر منسى ، أسامة فيصل ، كريم بامبو وذلك عقب ظهورهم بشكل قوى بمباريات البنك الاهلى في الدورى المصرى الممتاز والمساهمة بشكل كبير في تحقيق الفوز لفريقهم.

ومن جانب آخر تحدث عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية، عن قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن موعد نهائي دوري الأبطال وموعد اللقاء، قائلا: "موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا يظلم منتخب مصر وليس النادي الأهلي فقط".

وأضاف عامر، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "موعد لقاء الأهلي في النهائي سيظلم مصر بسبب موعد مباراة غينيا يوم 2 يونيو"، موضحا أن الاتحاد الحالي خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ 10 أيام من أجل اختيار ملعب محايد لنهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وتابع: "قرار كاف غريب باختيار موعد نهائي يوم 30، وهو فارق يومين فقط عن مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وسنطالب بالطبع بتأجيل مباراة غينيا، بسبب تعارضها مع موعد مباراة نهائى دورى الأبطال".

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، بدلاً من النهائي المعتاد ذهاب وإياب ذهاب وإياب، في المغرب يوم 30 مايو الحالي.

وأعلن الكاف أنه تلقى عرضًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي البطولة لكرة القدم 2022، وسحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد ذلك عرضه.

وقال الكاف، في بيانه: "لذلك، يسر الكاف أن يمنح المغرب استضافة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، وموعد المباراة النهائية هو 30 مايو 2022".

وأضاف الكاف، في بيانه: "تجري حاليًا مناقشات داخل الكاف للعودة إلى النهائي القديم ذهابًا وإيابًا من ذهاب وإياب لتحديد الفائز بدوري أبطال أفريقيا، بدلاً من النهائي ذهابًا واحدًا".

واقترب النادي الأهلي من التأهل إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في ذهاب نصف النهائي، وكذلك الوداد المغربي الذي فاز خارج أرضه بثلاثة أهداف على بترو أتلتيكو.