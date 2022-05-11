شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للتنس يبحث التعاون مع نظيره المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل رئيس وأعضاء وحدة النزاهة بالاتحاد الدولى للتنس، مساء اليوم، لعقد جلسة مع الاتحاد المصرى للتنس برئاسة إسماعيل الشافعى، لبحث سبل التعاون مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقد جلسات مع المدربين واللاعبين والإداريين فى كل القطاعات من أجل توعيتهم بقوانين النزاهة بالاتحاد الدولى.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة أعضاء وحدة النزاهة بالاتحاد الدولى للتنس التى تستمر لمدة أسبوع، زيارات لعدد من الأندية التى تستضيف بطولات التنس لمشاهدة عدد من المباريات.

ومن ناحية أخرى حققت منتخبات مصر لناشئى وناشئات التنس نتائج متميزة فى بطولة شمال أفريقيا فى تونس بعد حصد 4 ميداليات متنوعة ثلاث فضيات وبرونزية، وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو المقبل والمؤهلة الى بطولة كأس العالم للناشئين.

وحصلت منتخبات تحت 16 عاما ناشئين وناشئات على الميدالية الفضية والمركز الثانى فى البطولة بينما ححق منتخب الناشئين تحت 14 عاما على المركز الثالث والميدالية الفضية.

ومثل منتخبات مصر فى البطولة تحت 14 عاما ناشئين كل من اياد رضا وياسين وجيه وشريف النمرسى بقيادة المدرب عماد شكرى وتحت 14 عاما ناشئات كل من جودى الطويلة وفرح اسعد ورنا ياسر بقيادة المدرب حسن محمد وتت 16 عاما ناشئين نور فتح الله وياسين العروسى ويوسف الشاطبى وبقيادة المدرب محمد موسى وتحت 16 عاما ناشئات كنزى الحمراوى وفريدة موسى وحبيبة العنانى بقيادة المدرب عمر هدايت .

ويشارك فى تصفيات أفريقيا المؤهلة الى كأس العالم التى تستضقيها مصر الفرق اصحاب المراكز الاولى فى بطولة كل منطقة أفريقية بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.