شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى يهزم دون بوسكو الإيفوارى 17/36 فى ثانى مواجهات بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى الفوز على نظيره دون بوسكو الإيفوارى بنتيجة 17/36 فى ثانى جولات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، فى المباراة التى جمعتهما بالبطولة المقامة حاليا فى تونس.

وكان الأهلى قد فاز وتغلب الأهلى على فريق كيركوس بنتيجة 19/48 فى افتتاح مواره بالبطولة قبل أن يحقق صانى انتصارا فى مشوار الدفاع عن اللقب بالبطولة التى تقام فى النيجر، بعدما حصد لقب البطولة الموسم الماضى بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربى والذى يغيب عن النسخة الحالية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلى نظيره فاب الكاميرونى يوم الجمعة في ثالث جولات البطولة الأفريقية لليد.

وكان الأهلي قد شارك في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد كل مع غريمه والزمالك كممثلين لكرة اليد المصرية.

وسبق للأهلي التتويج بلقب كأس الكؤوس أربع مرات سابقة بينهم ثلاث مرات في النسخ الأربعة الأخيرة.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة كأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد نجح في التتويج ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بعد الفوز الذي حققه على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.