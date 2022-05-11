شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى ينافس علاء نبيل على منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل هانى رمزى المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى دائرة المرشحين لتولى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقد البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الحالى للاتحاد.

وفتح مسئولو اتحاد الكرة باب المفاوضات مع علاء نبيل ليدخل هانى رمزى فى دائرة المرشحين، حيث ستشهد الأيام القليلة المقبلة حسم اسم المدير الفنى للاتحاد.

يذكر أن هانى رمزى تولى منصب المدرب المساعد بجهاز خافيير أجيرى فى المنتخب، والذي خرج من دور الـ16 لبطولة كاس الأمم الأفريقية لعام 2019، كما تولى تدريب العديد من أندية الدورى الممتازابرزهم وادى دجلة وانبى.

ومن ناحية أخرى قرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تأجيل مخاطبة، الاتحاد الأفريقي لتأجيل مباراتي غينيا وإثيوبيا المقرر لهما 2 و6 يونيو المقبل لمدة 48 ساعة لتقام المباراتين يومى 4 و8 يونيو، وذلك بناء على تعليمات من إيهاب جلال المدير الفنى للمنتخب.