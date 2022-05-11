شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 14 ميدالية فى ختام منافسات كأس العرب للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت، اليوم، منافسات بطولة كأس العرب الأولى لدراجات المضمار، والتي أقيمت بمضمار الدراجات الدولى باستاد القاهرة، وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن فوز منتخب مصر بـ6 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية.

وفي سباق المطاردة الفردية لفئة الناشئين فاز لاعب منتخب مصر بيجاد سعد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفاز لاعب منتخب مصر محمود بكر بالميدالية الفضية، وأحرز الإماراتي سعيد سيف سلطان الميدالية البرونزية.

وفي سباق السرعة مسافة 1 كلم لفئة الناشئين، فاز لاعب منتخب مصر خالد علام بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفاز لاعب منتخب مصر عمر السعيد بالميدالية الفضية، وتوج الإماراتي سعيد سيف سلطان بالميدالية البرونزية.

وفي سباق السرعة مسافة 500 م لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر ابتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفازت الإماراتية صفية الصايغ بالميدالية الفضية، وفازت لاعبة منتخب مصر حبيبة عليوة بالميدالية البرونزية.

وفي سباق السرعة مسافة 1 كلم لفئة نخبة الرجال فاز لاعب منتخب مصر أحمد الصنفاوي بالميدالية الذهبية، وحصد الجزائري الخصيب ساساني الميدالية الفضية، وتوج لاعب منتخب مصر حسن ناصر حسين بالميدالية البرونزية.

وفي سباق السرعة مسافة 500 م لفئة الناشئات فازت لاعبة منتخب مصر شهد محمد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفازت الإماراتية هدى حسين بالميدالية الفضية، وتوجت مواطنتها مزنة عبد الله المرزوقي بالميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفردية لفئة نخبة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر ابتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وتوجت الإماراتية صفية الصايغ بالميدالية الفضية، وحصدت لاعبة منتخب مصر ندى أبو بلاش الميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفردية لفئة نخبة الرجال فاز الجزائري لطفي تشمباز بالميدالية الذهبية، وحصد لاعب منتخب مصر أحمد سعد الميدالية الفضية، وتوج الجزائري عبد الرحمن منصوري بالميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفردية لفئة الناشئات فازت الإماراتية هدى حسين بالميدالية الذهبية، وحصدت لاعبتا منتخب مصر جانا عليوة وشهد محمد الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.

وسلم الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات والدكتور وجية عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي الميداليات للاعبين الفائزين في ختام منافسات البطولة.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن النجاح الذي حققته بطولة كأس العرب للدراجات في نسختها الأولى يؤكد تميز مصر بتنظيم البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، مشيدا بالمستويات الفنية المتميزة التي قدمها اللاعبون المشاركون خلال فترة البطولة وهو ما يعد أحد ثمار التطوير الكبير الذي يقوم به الاتحاد العربي للدراجات للعبة على مستوى الدول العربية.

وأعرب عزام عن سعادته بالنتائج المتميزة التي حققها لاعبو منتخب مصر خلال البطولة والتي قادتهم لتصدر جدول ميداليات البطولة بفضل خطط الإعداد الجيدة التي خضع لها اللاعبين طوال الفترة الماضية.