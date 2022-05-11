شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يتعادل سلبيا مع المحلة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة المصرى البورسعيدى وغزل المحلة، فى المبارة التى تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى.

أخطر فرص اللقاء جاءت بعد كرة عرضية من باولون فوافي لاعب فريق غزل المحلة من جهة اليمين قابلها عبده يحيى بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء لكنها ردت من العارضة.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى "عصام ثروت فى حراسة المرمى، ياسر حامد وإسلام المزين كريم العراقي وحسن على في خط الدفاع، فريد شوقي والياس الجلاصي في نصف الملعب، والثلاثي محمد جريندو وأحمد حمودي ومحمد عنتر في خط الوسط الهجومي، وعمرو مرعي مهاجم وحيد".

وجاء تشكيل المحلة كالتالى "عمرو شعبان ، محمد فتح الله ، خالد سامي ، يحيي حامد، مصطفي العش ، حميد ماو ، احمد النادري، وليد مصطفي ، عبده يحيي ، عبدالرحمن عاطف ، باولن فوافى".

مباراة اليوم يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث خسر المصرى في آخر مباراة أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، في حين سقط غزل المحلة بثلاثية نظيفة أمام الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة.

ويحتل النادى المصرى المركز 12 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 16 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات وخسر المصري 5 مباريات أخرى، من ضمنها أخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصري 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

فيما يحتل غزل المحلة المركز 11 برصيد 20 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر5 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 20 هدفا.