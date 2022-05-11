شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى أسوان: لم نحسم استمرار بيبو مع الفريق.. ومستعدون لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار الشافعى صالح رئيس نادى أسوان بعودة الفريق مرة أخرى لبطولة الدورى الممتاز، وطالب بتكاتف كل الجهود للاستمرار فى هذه البطولة باعتبار النادى من أعرق الأندية الشعبية على مستوى الصعيد، موجها الشكر إلى مجلس إدارة النادى السابق على جهوده لتأهل الفريق إلى الدورى الممتاز .

وقال رئيس نادى أسوان فى برنامج "كيك أوف" على إذاعة أون سبورت إف إم، إنه أول مرة يصعد فريق أسوان إلى الممتاز تحت القيادة الفنية لأحد أبناء النادى، مشيدا بالجهاز الفنى للفريق تحت قيادة أحمد مصطفى "بيبو" بعد التأهل إلى دورى الأضواء قبل انتهاء الموسم الحالى بشهر، مضيفاً أن قرار استمرار بيبو مع الفريق من عدمه سابق لأوانه.

وأضاف رئيس نادى أسوان أن هناك اجتماع مجلس إدارة قبل نهاية الموسم الحالي لوضع ترتيبات الفريق للموسم المقبل.

وتابع المستشار الشافعى صالح أن الفريق سيبدأ الاستعدادا من الآن لمواجهة نادى الزمالك فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر الخاصة بالموسم الماضى والمقرر إقامتها يوم 23 مايو الجارى.

يذكر أن نادى أسوان تحت قيادة أحمد مصطفى "بيبو" نجح فى الصعود للدورى الممتاز قبل انتهاء مسابقة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد بأربعة أسابيع بعد تغلبه على فريق ديروط بهدف مقابل لا شىء فى الجولة 26 سجله محمد ناجى جدو فى الشوط الأول ليصل رصيده إلى 62 نقطة وبفارق 14 نقطة عن كيما أسوان أقرب المنافسين بعد تعادله مع البدارى بدون أهداف.