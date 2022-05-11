شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعد فيريرا بصفقات سوبر الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، البرتغالى جوسفالدو فيريرا بصفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الصيف المقبل للمنافسة على الألقاب.

وتحدث مرتضى منصور مع المدير الفنى للفريق عن أهمية استعادة نغمة الانتصارات للمنافسة على لقب الدورى هذا الموسم فى ظل الصحوة التى عاشها الفريق قبل الهزيمة من إنبى.

وأكد رئيس الزمالك لفيريرا أهمية استغلال كل العناصر الموجودة بالفريق وفق إمكانياته، لحين دعم الفريق بالصفقات الجديدة الصيف المقبل.

وأبدى مرتضى انزعاجه من تواضع مستوى بعض اللاعبين بالفريق، حيث طلب من المدير الفني البرتغالي تقريرا فنيا عن تقييمه للاعبين لوضع خطة الانتقالات المقبلة.