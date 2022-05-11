شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يجتمع مع نجم الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسنى عبد ربه مدير الكرة بالفريق الأول للنادى الإسماعيلى اجتماعًا مع عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق، على هامش التجربة الودية ضد دمياط التى أقيمت عصر أمس الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية.

يأتى ذلك فى إطار جلسات القيصر التحفيزية التى يعقدها بصفة مستمرة مع اللاعبين من أجل بذل قصارى جهدهم فى الفترة الحالية خلال التدريبات الجماعية والمباريات لتصحيح المسار بجدول مسابقة الدورى العام.

وكان الإسماعيلى قد فاز على دمياط بثلاثية نظيفة فى تجربته الودية بعد تأجيل لقاء الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني لأجل غير مسمي بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الافريقية.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لمواجهة سيراميكا كليوباترا عصر الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى الأسبوع الـ19 من عمر المسابقة المحلية.