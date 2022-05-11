شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: اتحاد الكرة يحاول نقل نهائي أبطال إفريقيا من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو رابطة الأندية وجود تنسيق كامل بين جمال علام رئيس الاتحاد ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد مع مسئولي الأهلي، من أجل عدول الاتحاد الإفريقي عن إقامة نهائي إفريقيا في المغرب.

وقال عامر حسين في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وأنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق: "الطبيعي بعد تحديد الموعد لن يكون هناك تعديل لكن في الظروف التى نراها من الممكن يتم تعديل ونقل المباراة من المغرب".

وأضاف: "من المفترض يوم القرعة كان يتم تحديد ملعب النهائي دون معرفة من سيصل إلى النهائي وليس تحديدها قبلها بـ18 يوما فقط".

وعن موقف مباراة غينيا وخوضها يوم 2 يونيو رد قائلا: "ارسلنا خطابا لخوض المباراة يوم 4 يونيو لكن لم يتم الرد وهناك نية لإرضاء المنتخبات الـ5 المتأهلة لكأس العالم، خاصة وأن أكبر أجندة دولية في شهر يونيو بعدما تم الغاء أجندة شهر سبتمبر ".

وعن إقامة مباراة الأهلي وايسترن كومباني في موعدها يوم 25 من الشهر الجاري رد قائلا: "ستقام في موعدها وليس هناك نية للتأجيل نهائيا أمام الأهلي 5 أيام قبل مباراة النهائي، بإلإضافة الى أن الأهلي لديه مباريات كثيرة ولا يوجد مجال للتأجيل".

وعن ملعب الزمالك الذي سيخوض عليه مبارياته بعد اعلان النادي عدم اللعب في استاد القاهرة رد قائلا: "نادي الزمالك هو من له الحق في إرسال الملاعب ونحن نأتي بالموافقات ومطالبات الزمالك للملاعب كانت استاد القاهرة وبعدها ملعب الدفاع الجوي لكن بيراميدز رفض خوض الزمالك مبارياته على الملعب، ولو نجح الزمالك في موافقة مسئولي بيراميدز ليس لدينا مشكلة وسنأتي بموافقة الامانة العامة".