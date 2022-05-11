شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى عن ترشيح مدربيه للمنتخب الأولمبى: شرف كبير تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أنه حال طلب انضمام خالد جلال المدير الفنى وأحمد سمير المدرب المساعد بالفريق لقيادة منتخب مصر الأولمبى سوف نوافق على الفور وهذا الأمر لا يوجد به نقاش تماما.

وأضاف أشرف نصار، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تدريب المنتخب الأولمبى أو أى من المنتخبات الوطنية شرف لأى مدرب التواجد وتمثيل اسم مصر، وهذا أمر طبيعى، ومن الفخر اختيار المدير الفني للمنتخب الأولمبى من البنك الاهلى.

وبدأ مسئولو اتحاد الكرة فى التحرك لاختيار المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى ليخلف شوقى غريب المدير الفنى السابق، والذى رحل عن قيادة الفراعنة مؤخراً.

وكشف مصدر مطلع أن هناك اسم مدرب أجنبى مطروح بقوة بجانب بعض الأسماء المصرية، أبرزهم خالد جلال المدير الفنى الحالى للبنك الأهلى ورضا شحاتة المدير الفنى السابق للجونة ومحمد يوسف المدير الفنى السابق للأهلى.

ومن المقرر أن يختار اتحاد الكرة المدرب الجديد خلال الفترة المقبلة فى الوقت الذى اقترب سيد معوض من تولى منصب المدرب العام ومصطفى كمال فى منصب مدرب الحراس.