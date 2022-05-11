7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الأربعاء، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها محاولات الزمالك التعاقد مع حسين فيصل، وطلب الأهلى من موسيمانى عزل الفريق عن ازمة النهائى الأفريقى.

الزمالك يحاول إيجاد طريقة للتعاقد مع حسين فيصل

فتح مسئولو الزمالك قنوات الاتصال مع نظرائهم بنادى سموحة من أجل معرفة طلباتهم المادية لعودة حسين فيصل صانع ألعاب الفريق الزملكاوى السابق والذى تم الاستغناء عنه بداية الموسم الحالى وظهر بشكل جيد مع الموج الأزرق أدى لإنضمامه للمنتخب الوطنى وشارك معه بشكل أساسى فى كأس العرب.

الأهلى يطالب موسيمانى بعزل الفريق عن أزمة النهائى الأفريقى

طلب مسئولو النادى الأهلى من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى عزل نفسه والفريق عن أزمة النادى مع الكاف بشأن استضافة المغرب لنهائى دورى الأبطال الأفريقى، حيث طالب مسئولو القلعة الحمراء مدربهم بالتركيز فى مباراة العودة أمام وفاق سطيف الجزائرى لتأمين الفريق من غدر الكرة وعبور هذا المطب لحصد تأشيرة التأهل للنهائى بشكل رسمى وترك ملف أزمة النهائى الأفريقى لمجلس الإدارة لاتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ حق الأهلى.

الأولمبية تجتمع الأسبوع المقبل لاختيار الألعاب المشاركة فى البحر المتوسط

تعقد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب اجتماع مجلس إدارة الأسبوع المقبل، لمناقشة العديد من الملفات، وأهما اعتماد الألعاب التى ستشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها فى يونيو المقبل بوهران بالجزائر.

حسنى عبد ربه يفرض حظراً إعلامياً على نجوم الإسماعيلى

قرر حسنى عبد ربه، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، منع لاعبى فريقه من الظهور الإعلامى لحين عبور المرحلة الحرجة من عمر منافسات الدورى الممتاز، وذلك لفرض سياج من السرية والتركيز على جنبات الفريق الأصفر منعاً لتشتت ذهن اللاعبين بأى أمور خارج الملعب.

الكشف عن هوية مدرب المنتخب الأوليمبى.. 3 أسماء فى الصورة

بدأ مسئولو اتحاد الكرة فى التحرك لاختيار المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى ليخلف شوقى غريب المدير الفنى السابق، والذى رحل عن قيادة الفراعنة مؤخراً.

الأهلى يكشف تطورات إصابة بدر بانون وسر بقائه فى المغرب

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى إن حالة بدر بانون لاعب الفريق مُطمئنة للغاية وفقا للفحوصات الطبية الأخيرة التى أجراها فى المغرب، تحت إشراف طبيب المنتخب المغربى.

صراع مبكر بين الأهلى وبيراميدز على ضم أحمد حجازى

علم ”الخليج 365” أن أحمد حجازى نجم دفاع منتخبنا الوطنى واتحاد جدة السعودى سيكون محور الصراع بين ناديى الأهلى وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.