شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات بطولة أفريقيا للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، غداً الخميس، فعاليات البطولة الأفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة، التى تقام على الملاعب الدولية لنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، فى الفترة من 12 حتى 15 مايو الجارى.

وتقام، اليوم، التدريبات الرسمية للبطولة المؤهلة لبطولات كأس العالم للرماية، حيث تجرى بمشاركة 250 رامٍ ورامية وناشئين من 9 دول من مختلف دول العالم.

وتأتى التدريبات الرسمية ضمن برنامج البطولة، حيث يشارك جميع الرماة والأجهزة الفنية والحكام، لاختبار الأسلحة والميادين، وتأتي هذه المنافسة ضمن البطولات التأهيلية لنهائيات بطولة العالم للرماية، علماً بأن مصر قامت بتنظيم 7 بطولات أفريقية في السنوات الماضية بالإضافة الى تنظيم بطولتى عالم وكان آخرها العام الماضي 2021، والتي أبهرت العالم وأشاد بها جميع الرماة المشاركين.

وتقام منافسات البطولة الأفريقية على الملاعب الدولية لنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كل المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.