شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد عبد الشافى لمدة موسم تكريما له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تجديد تعاقد محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للفريق لمدة موسم مقبل، حيث ينتهى تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى.

واستقرت إدارة الكرة على تجديد تعاقد عبد الشافى لمدة موسم تكريما لما قدمه مع الزمالك طوال تاريخه، بخلاف التزامه داخل وخارج الملعب، وكونه أحد كباتن الفريق والذي يتمتع بحب جميع زملائه والمسئولين داخل النادي.

وسقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0/2 ضمن الجولة الـ18 من المسابق ، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0/2.

قال ماندو رضا، وكيل محمد عبد الشافي لاعب النادي الزمالك، إن عبد الشافي طلب تقليل المقابل المادى لعقده الجديد المعروض عليه من أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الفريق، خلال مفاوضات تجديد عقده، مضيفاً أن اللاعب قال "المقابل ده كتير عليا وظروف النادي المادية لا تساعد على دفع هذا المبلغ".

وأضاف ماندو رضا، خلال تصريحات فى برنامج جمهور التالتة على قناة أون سبورت 2: "أمير مرتضى منصور طلب من محمد عبد الشافى يحدد الرقم اللى عايزه واللاعب رفض تماماً".

وتابع وكيل اللاعب: أن عبد الشافى مدمن حب نادى الزمالك ومحب وعاشق للكيان الأبيض، موجهاً الشكر لأمير مرتضى منصور على بدء إجراءات التجديد مع عبد الشافي ليكون رسالة لباقى اللاعبين.