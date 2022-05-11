شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يهاجم غزل المحلة بـ"مرعى وجريندو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعبان المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، فى المبارة التى تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: "عصام ثروت في حراسة المرمى، ياسر حامد وإسلام المزين كريم العراقي وحسن على في خط الدفاع، فريد شوقي والياس الجلاصي في نصف الملعب، والثلاثي محمد جريندو وأحمد حمودي ومحمد عنتر في خط الوسط الهجومي، وعمرو مرعي مهاجم وحيد".

مباراة اليوم يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث خسر المصرى في آخر مباراة أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، في حين سقط غزل المحلة بثلاثية نظيفة أمام الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة.

ويحتل النادي المصري المركز 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 16 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات وخسر المصري 5 مباريات أخرى، من ضمنها أخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصري 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

فيما يحتل غزل المحلة المركز 11 برصيد 20 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر5 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 20 هدفا.