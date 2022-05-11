شكرا لقرائتكم خبر عن فوافى وعبده يحيى يقودان هجوم غزل المحلة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المبارة التى تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى.

وجاء تشكيل المحلة كالتالى "عمرو شعبان ، محمد فتح الله ، خالد سامي ، يحيي حامد، مصطفي العش ، حميد ماو ، احمد النادري، وليد مصطفي ، عبده يحيي ، عبدالرحمن عاطف ، باولن فوافى".

وجاء دكة الاحتياطي كالتالي: "محمود الحضري ، ابراهيم صلاح ، اشرف سيد ، احمد الشيخ ، السيد الشبراوي، ،بازوكا ، ، ايهاب سمير ، محمد عبدالقادر، احمد غنيم".

مباراة اليوم يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث خسر المصرى في آخر مباراة أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، في حين سقط غزل المحلة بثلاثية نظيفة أمام الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة.

ويحتل النادي المصري المركز 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 16 مباراة، حيث فازوا في 4 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات وخسر المصري 5 مباريات أخرى، من ضمنها أخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصري 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.

فيما يحتل غزل المحلة المركز 11 برصيد 20 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر5 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 20 هدفا.