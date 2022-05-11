كيف يستعد الأهلى لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى فى دورى الأبطال؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة وفاق سطيف بطل الجزائر لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

س: كيف يستعد الأهلى لمواجهة وفاق سطيف ؟

ج: منح موسيمانى لاعبى الأهلى راحة 48 ساعة من التدريبات عقب مباراة الذهاب ثم خاض المارد الأحمر مرانا استشفائيا صباح الثلاثاء قبل أن يغادر القاهرة على أن يخوض الفريق مرانه الأول اليوم بالجزائر ثم ينهى استعداداته لمباراة الإياب مساء الجمعة.

س: ما موعد مباراة الإياب بين الأهلى ووفاق سطيف ؟

ج: تقام مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى فى التاسعة مساء السبت المقبل فى الجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

س: هل ينوى موسيمانى إجراء تعديل على تشكيل الأهلى أمام وفاق سطيف ؟

ج: ينوى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، إجراء تعديلات على خطة لعب الفريق فى مباراة العودة أمام وفاق سطيف التى تقام على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، من خلال اللعب بثلاثى وسط ملعب لتأمين الخط الخلفى للفريق الأحمر والحد من خطورة بطل الجزائر فى موقعة العودة، من أجل تأمين نتيجة مباراة الذهاب وحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

ويرغب موسيمانى فى تأمين منطقة وسط ملعب الأهلى بالثلاثى حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، حال تأكد مشاركة الأخير فى المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي يعاني منها، أو البحث عن بديل فى وسط الملعب لمنع الفريق الجزائرى من تشكيل خطورة على خطوط الأهلي فى موقعة العودة القادمة، والاستفادة من نتيجة مباراة الذهاب في تسهيل مهمته نحو الصعود إلى نهائي أفريقيا.

س: ما قائمة الأهلى لمواجهة وفاق سطيف ؟

ج: جاءت القائمة كالتالى.. محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شويير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف واحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو واحمد عبدالقادر وعمرو السولية.

س: من يغيب عن رحلة الأهلى للجزائر لمواجهة وفاق سطيف؟

ج: سجل الخماسى حسام حسن وصلاح محسن وبدر بانون وعمار حمدى وأكرم توفيق غياباً عن قائمة الأهلى، المتجهة للجزائر لمواجهة وفاق سطيف بإياب نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى، وخلت قائمة الأهلى من أصحاب الإصابات الطويلة، حيث يغيب الثنائى عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب قطع فى الرباط الصليبى بينما يغيب بدر بانون بسبب مضاعفات فيروس كورونا، بينما يغيب حسام حسن وصلاح محسن لأسباب فنية.

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين الاهلى ووفاق سطيف ؟

ج: فاز الأهلى على وفاق سطيف فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا برباعية نظيفة أمام وفاق سطيف خلال المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى والسلام.

س : من يترأس بعثة الأهلى فى الجزائر ؟

ج: يترأس بعثة الأهلى العامرى فاروق بعد تكليف من محمود الخطيب رئيس النادى، وتضم طارق قنديل عضو المجلس مرافقاً وحسام غالي عضو المجلس ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني والجهاز الفني واللاعبين المختارين للرحلة.