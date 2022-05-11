ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من إنبي.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعرّض نادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، إلى الهزيمة من نظيره إنبي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الـ 18، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك أمام إنبي:

1- الزمالك 41 نقطة من 18 مباراة

2- بيراميدز 35 نقطة من 16 مباراة

3- الأهلي 31 نقطة من 14 مباراة

4- فيوتشر 28 نقطة من 17 مباراة

5- سموحة 27 نقطة من 17 مباراة

6- فاركو 26 نقطة

7- البنك الأهلي 24 نقطة

8- إنبي 23 نقطة

9- طلائع الجيش 23 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

11- غزل المحلة 20 نقطة

12- المصري 19 نقطة

13- الاتحاد السكندري 19 نقطة

14- المقاولون العرب 17 نقطة

15- الجونة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 14 نقطة

17- إيسترن كومباني 11 نقطة

18- مصر المقاصة 10 نقاط

قائمة الهدافين

تصدر أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب فريق الزمالك، جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصري الممتاز.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري:

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

جوب مابولو "الاتحاد" (8 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (7أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).