شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة ينظم دورة دولية ودية للمنتخبات الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم اتحاد كرة السلة دورة دولية ودية، فى الفترة من 21 إلى 26 يونيو المقبل، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا التى ستقام بمصر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في الدورة منتخبات الأردن ورواندا، على أن يتم خلال الدورة خوض مباريات بين المنتخبات المشاركة .

وتقام الدورة على هامش المعسكر الذى يقيمه منتخب الأردن في مصر الشهر المقبل.

ويأتى معسكر السلة بعد موافقة مسئولى اتحاد كرة السلة، حيث يقيم منتخب الأردن للناشئات تحت 17 سنة معسكر بالإسكندرية، فى الفترة من 5 إلى 9 مايو، وكذلك منتخب قطر الأول رجال معسكر فى الفترة من 29 أبربل إلى 2 مايو الجارى.

تأتى إقامة معسكرات قطر والأردن فى مصر، بعد موافقة اتحاد كرة السلة على استضافة المعسكرات من الدول الشقيقة.