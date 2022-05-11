شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طائرة الأهلى: لدينا إصرار قوى للتتويج باللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود جمعة، مدرب فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إن جميع اللاعبين لديهم رغبة وإصرار للتتويج باللقب الأفريقي لإنهاء الموسم بشكل جيد.

وأضاف: "اللاعبون يشعرون بالضغط بعد الإخفاق المحلي، ورغبتهم في التتويج بالبطولة قوية لتعويض هذا الموسم وختامه بشكل قوي". وأكد: "لعبنا بشكل جيد أمام النادي الأولمبي القليبي، وأتمنى أن يكون مستوانا أفضل أمام فاب الكاميروني من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار وصولا إلى التتويج بلقب البطولة".

ويخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء، عندما يواجه فريق فاب الكاميروني في بطولة أفريقيا للأندية والتي تقام في تونس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الرابعة عصر اليوم بتوقيت تونس على صالة قليبية، ويسعى "رجال طائرة الأهلى" لتحقيق الفوز الثانى فى مشواره بالبطولة.

وكان رجال طائرة الأهلى قد حقق فوزا مهما على حساب فريق الأولمبي القليبى التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.