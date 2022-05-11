شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى: رباعية وفاق سطيف بالقاهرة لن تخدعنا فى موقعة الإياب بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود متولى مدافع الأهلى إن الفريق أغلق صفحة مباراة وفاق سطيف الأولى بالقاهرة، والتى حقق خلالها الأهلى فوزا كبيرا بأربعة أهداف دون رد، وأن تركيز اللاعبين فى مباراة الإياب لا يقل عن المباراة الأولى بالقاهرة.

وأشار متولى إلى أن مباريات كرة القدم لا تخضع لأى معايير ثابتة، وأن نتيجة مباراة الذهاب لن تكون خادعة للفريق الذى يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات فى التعامل مع مثل تلك المواقف.

وقال مدافع الأهلى: اللاعبون يعلمون مسئوليتهم جيدا ودائماً شخصية الاهلى تظهر فى الأوقات الصعبة.. نتعامل مع مباراة الذهاب بالقاهرة على أنها انتهت بالتعادل وأن الفريق مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة بالجزائر مساء السبت المقبل لحسم تأهله إلى نهائى البطولة.

وأكد متولى أنه شارك فى التدريبات الجماعية منذ فترة وأنه جاهز فنيا وبدنيا وتحت تصرف الجهاز الفنى ووفقا لرؤيته وظروف المباريات التي يخوضها الفريق.

وأوضح مدافع الفريق أن كل مباراة لها ظروفها والتى يتعامل معها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وأنه على الجميع أن يتقبل القرارات لاسيما أن الهدف واحد وهو مصلحة الفريق والتى تأتى فى المرتبة الأولى، لاسيما أن المشاركة فى المباريات من اختصاص الجهاز الفنى فقط، وان دور اللاعب يتوقف على جاهزيته فى أى وقت.

وشدد متولى فى تصريحات صحفية على أن أى لاعب يشارك يعرف قيمة قميص الأهلي ويقاتل من أجل الفريق.

وقال متولي إن الأخطاء في كرة القدم أمرا طبيعيا وان الفريق دائما ما يسعى إلى تصويب أخطاءه خلال التدريبات اليومية.

وأكد مدافع الأهلي أن تقبل النتائج من الجماهير ومن اللاعب نفسه او الأجهزة الفنية يكون على قدر العطاء داخل الملعب وبذل اقصى جهد.

وشدد متولي على أن الإصابات التي يتعرض لها قضاء وقدر وانه راض تماما ويبذل قصارى جهده خلال التدريبات الجماعية.

واختتم محمود متولي تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي على قدر المسئولية، وأن هناك إصرار وعزيمة من اللاعبين على تقديم مباراة جيدة في الجزائر والعودة بنتيجة إيجابية.