شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب سعيد لاعب يد الأهلى: نسعى إلى تحقيق الثنائية لإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مهاب سعيد، لاعب كرة اليد بالنادى الأهلى، إن الفريق يسير بخطى ثابتة فى بطولة كأس الكؤوس للحفاظ على اللقب، بعد الفوز فى مباراة الافتتاح على فريق كيركرس الإثيوبى بنتيجة 48-19.

وأكد مهاب أن التتويج ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، فى المباراة التى أقيمت الأحد، يمنح الفريق دوافع كبيرة للتتويج بالثنائية الأفريقية هذا الموسم.

وأوضح أن الفريق قادر على تقديم المزيد من الأداء القوى فى البطولة، وأن لاعبى الأهلى يسعون لتحقيق الثنائية خلال بطولة كأس الكؤوس التى تقام حاليا.

ووعد مهاب جماهير النادى بأن الفريق سوف يقاتل لتقديم أفضل ما لديه، من أجل الفوز بجميع المباريات فى بطولة كأس الكؤوس وتحقيق البطولة.