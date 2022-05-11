شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد المقبلة فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا سلة الأهلى والاتحاد السكندرى لخوض الجولة الثالثة من نهائى بطولة دورى السوبر لكرة السلة لحسم بطل الدورى، والتى تقام بنظام Best of 5.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد

من المقرر أن يلتقى الفريقان غدا الخميس فى الثامنة والنصف مساءً بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، على أن تقام باقى المباريات يومى 14 و16 مايو الجارى.

نتيجة الجولة الأولى و الثانية

تغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86، حيث شهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتم اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر.

وفى الجولة الثانية تغلب الأهلى على الاتحاد بنتيجة 60/73، وبذلك أصبح الفريقان متعادلان فى النتيجة، وبالتالى يحسم البطولة الفريق الفائز فى أكثر عدد من المباريات.