شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية ليد الأهلى قبل مباراة دون بوسكو الإيفوارى ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد دانيال جوردو، المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، محاضرة فنية للاعبين اليوم، قبل مباراة فريق دون بوسكو الإيفوارى، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورى المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى تقام فى مدينة نيامى بالنيجر.

ويعقد جوردو محاضرة للاعبين فى الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة قبل التحرك إلى ملعب المباراة لخوض المباراة الثانية فى دور المجموعات.

وتشهد المحاضرة التأكيد على العديد من التعليمات الفنية وشرح نقاط القوة والضعف وطريقة الأداء، لتلافى الأخطاء، بالإضافة إلى المهام المطلوبة خلال المباراة.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة كأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد نجح في التتويج ببطولة السوبر الإفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بعد الفوز الذي حققه على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.