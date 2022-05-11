شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر الوقوف دقيقة حدادا على رئيس الإسماعيلى فى مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة أندية الدورى الممتاز برئاسة أحمد دياب الوقوف دقيقة حدادا على روح العميد محمد أبو السعود رئيس النادى الأسبق خلال مباريات اليوم الذى وافته المنية أمس الثلاثاء.

وتقام اليوم الأربعاء 3 مباريات فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى، بين المصرى البورسعيدى وغزل المحلة، والاتحاد السكندرى مع سموحة، ومصر المقاصة مع بيراميدز.

موعد مباراة المصرى وغزل المحلة

في الرابعة عصر اليوم يستضيف نادى المصرى البورسعيدى فريق غزل المحلة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث خسر المصرى في آخر مباراة أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، في حين سقط غزل المحلة بثلاثية نظيفة أمام الاتحاد السكندرى في نفس الجولة.

وحذر معين الشعباني المدير الفني للنادى المصرى، من الانتفاضة الكروية المرتقبة لفريق غزل المحلة مع إدارته الفنية الجديدة، وشدد الشعبانى على أهمية عدم استقبال أهداف وغلق المساحات والترابط بين جميع الخطوط حتى لا يقع الفريق فى نفس الأخطاء التى كلفته خسارة 3 مباريات متتالية بالدورى.

ويحتل النادى المصرى المركز الحادى عشر بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء بورسعيد بعد خوض 16 مباراة، حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 7 لقاءات وخسر المصرى 5 مباريات أخرى، من ضمنها آخر ثلاث جولات أمام الزمالك، والمقاولون العرب والإسماعيلي، وأحرز لاعبو المصري 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً أخر.

في المقابل، يسعى مصطفى عبده المدير الفني لغزل المحلة إلى تصيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة الماضية، محاولة خطف الثلاث نقاط من المصرى واستغلال حالة التخبط الذى يعانى منها الفريق البورسعيدى.

ويحتل غزل المحلة المركز 11 برصيد 20 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر5 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 20 هدفا.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وسموحة

وفى السادسة والنصف مساء يلتقى نادى الاتحاد السكندرى مع سموحة في مباراة ديربى الإسكندرية، في مباراة يدخلها الاتحاد السكندرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، في حين سقط سموحة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

ويأمل عماد النحاس المدير الفني لسيد البلد في مواصلة تحقيق الانتصارات بعد الفوز الكبير على المحلة، وطالب اللاعبين بضرورة حسم اللقاء لصالحهم وتحسين مركزهم في بطولة الدورى.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.

في المقابل، يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لنادى سموحة، في وقف نزيف النقاط بعد السقوط أمام بيراميدز في المباراة الماضية، وتحقيق الفوز الأول له مع أبناء الإسكندرية، محاولة الدخول في المربع الذهبى مرة أخرى، وعقد محاضرة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراة الماضية والعمل على علاجها خلال الأيام القادمة.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 27 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلوا 19 هدفا.

موعد مباراة مصر المقاصة وبيراميدز

وفى التاسعة مساء، يواجه فريق مصر المقاصة مع بيراميدز على استاد الكلية الحربية، في مباراة يدخلها مصر المقاصة بعد السقوط المدوى أمام فيوتشر بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، فيما حقق نادى بيراميدز الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

ويسعى طارق حجاج المدير الفني لنادى مصر المقاصة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز ومحاولة خطف الفوز لتحسين موقف الفريق الذى يعانى هذا الموسم من تراجع النتائج، حيث يحتل مصر المقاصة المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 21 هدفا.

في المقابل، يسعى اليوناني تاكيس جونياس المدرب الفنى لنادى بيراميدز، لمواصلة تحقيق الانتصارات والاقتراب من الزمالك المتصدر، والوصول إلى المستوى الذى يتمناه للعودة للمنافسة على لقب الدورى، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 35 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.

وطلب تاكيس جونياس لاعبي فريقه استغلال خبراتهم الكبيرة فى تطبيق أسلوب "التيكي تاكا" عن طريق تسليم وتسلم الكرة بشكل سريع ما يؤدى للسيطرة والاستحواذ وإفقاد الخصم توازنه، مؤكدًا أنهم من أبرز نجوم الدورى المصرى، ويمتلكون من الخبرة ما يؤهلهم لتطبيق مثل تلك الطرق الفنية التى يمتاز بها معظم الفرق الأوروبية.