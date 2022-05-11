الامارات | كلوب يطالب لاعبي ليفربول بتجاهل مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يطالب لاعبي ليفربول بتجاهل مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لاعبيه بتجاهل ما يقدمه مانشستر سيتي، والتركيز على أداء الفريق في ما تبقى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحافظ ليفربول على أماله في انتزاع لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما تغلب على مضيفه أستون فيلا 2 / 1 مساء أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين.

وتقدم أستون فيلا بهدف سجله دوجلاس لويز في الدقيقة الثالثة ثم حسم ليفربول المباراة لصالحه بهدفين سجلهما جويل ماتيب وساديو ماني في الدقيقتين السادسة و65.

وارتفع رصيد ليفربول بذلك إلى 86 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي، الذي يمكنه الانفراد بالصدارة عبر مباراته المقررة أمام وولفرهامبتون مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين.

وقال يورجن كلوب عقب مباراة أمس :"لن نهدر طاقتنا في التفكير على أمل خسارتهم (مانشستر سيتي)."

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :"الآن علينا أن نتعافى ونستعد لنهائي كاس الاتحاد الإنجليزي، فلا تهاون في ذلك."

ويتأهب ليفربول لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي.

ويخوض ليفربول مباراتيه المتبقيتين في الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون و وولفرهامبتون، بينما يخوض مانشستر سيتي مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة أمام ويستهام وأستون فيلا، وذلك بعد مباراته المؤجلة المقررة اليوم.

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