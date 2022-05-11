الامارات | ساديو ماني يتحدث عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ أو برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يتحدث عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ أو برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ساديو ماني إنه سعيد في ليفربول ويحاول الاستمتاع بكل لحظة وسط تكهنات تربط المهاجم الدولي السنغالي باحتمال الانتقال مستقبلا إلى بايرن ميونيخ أو برشلونة.

وينتهي عقد اللاعب البالغ عمره 30 عاما في نهاية الموسم المقبل.

وسجل ماني هدف الفوز في انتصار 2-1 يوم الثلاثاء على أستون فيلا ليواصل ليفربول الضغط على مانشستر سيتي المتصدر في صراعهما على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتساوى ليفربول في النقاط مع سيتي الذي سيلتقي مع ولفرهامبتون واندرارز في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتأمين مستقبل ماني في النادي يحظى بأهمية كبيرة للمدرب يورجن كلوب الذي قاد ليفربول لحصد ألقاب في الدوري الممتاز ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وردا على سؤال من شبكة سكاي سبورتس عما إذا كان يشعر بالسعادة في ليفربول أجاب ماني "بالطبع نعم وتزداد سعادتي عندما يفوز النادي بألقاب، أحاول الاستمتاع بكل لحظة لي في النادي وأسعى للتسجيل وصناعة الأهداف لزملائي. ما يعجبني أكثر روح الفريق. هذه المجموعة تجعل الحياة سهلة بالنسبة لي ولذلك السعادة لا تسعني".

وبوسع ليفربول بطل كأس الرابطة، والذي تأهل أيضا لنهائي دوري الأبطال، الفوز بثاني ألقابه هذا الموسم عندما يتقابل مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

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