الامارات | طبيب الأهلي يكشف موعد عودة اللاعب المغربي بدر بانون إلى الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موعد عودة اللاعب المغربي بدر بانون إلى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‬قال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إن المدافع الدولي المغربي بدر بانون يقترب من العودة بعد تحسن حالته الصحية.

ويغيب بانون عن المباريات منذ يناير الماضي بعد إصابته بالتهاب في عضلة القلب عقب الإصابة بكوفيد-19.

وأضاف أبو عبلة لموقع الأهلي على الانترنت "بدر بانون تعافي تماما من الالتهابات التي اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا" مشيرا إلى أن اللاعب خضع لفحص دائم للقلب لمدة ثلاثة أيام "وجاءت النتيجة جيدة للغاية".

وتابع "بانون يخضع لتدريبات بدنية متدرجة منذ ثلاثة أسابيع وفي غضون فترة قصيرة سيكون موجودا في الأهلي وسيشارك في أجزاء من التدريبات الجماعية مع فريق الكرة بعد إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على قدرته على بذل مجهود لفترة طويلة.

"الوضع الطبي لبدر بانون مُطمئن إلى حد كبير حاليا والإجراءات الطبية المتبعة مع اللاعب في المغرب كافية ولن يكون هناك إجراءات إضافية بعد حضوره للقاهرة، لذا تمت الموافقة على بقاء اللاعب في المغرب كدعم معنوي له لمواصلة العلاج وسط أسرته".

واقترب الأهلي من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث تواليا بعد انتصاره 4-صفر على ضيفه وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور قبل النهائي.

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