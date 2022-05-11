الامارات | "زوروا أبوظبي" راعياً رئيساً لجولات مانشستر سيتي الصيفية

شكرا لقرائتكم خبر عن "زوروا أبوظبي" راعياً رئيساً لجولات مانشستر سيتي الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن مبادرتها الترويجية السياحية "زوروا أبوظبي" أصبحت الراعي الرئيسي لجميع الجولات الصيفية الرسمية لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، امتداداً لعلاقة التعاون الطويلة القائمة بين الجانبين، باعتبارها الوجهة السياحية والشريك الرسمي لحامل لقب الدوري الإنجليزي.

وجاء الإعلان خلال مشاركة الدائرة في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022.

وتتعاون "زوروا أبوظبي" ونادي مانشستر سيتي منذ أكثر من 10 سنوات، للاحتفاء بكرة القدم وقدرتها على توحيد الثقافات والمجتمعات.

وتشكل رعاية جولة النادي الصيفية 2022 بالولايات المتحدة، منصة مثالية للترويج لأبو ظبي، وتسليط الضوء على تجاربها السياحية والثقافية الملهمة أمام جمهور كرة القدم في الولايات المتحدة والعالم.

وتؤكد هذه الشراكة مجدداً مكانة أبو ظبي على خريطة عواصم الرياضة الرائدة إقليمياً ودولياً، حيث تستضيف العديد من أبرز البطولات والمنافسات العالمية، بما في ذلك سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لفورمولا-1 ، وبطولة أبوظبي (HSBC ) للجولف، وبطولة العالم للترايثلون، وكأس العالم للكريكيت.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: "فخورون بشراكتنا الاستراتيجية الطويلة والممتدة مع مانشستر سيتي، ويسعدنا أن نكون الجهة الراعية لجولة النادي الصيفية 2022 في الولايات المتحدة. وسنواصل جهودنا مع مانشستر سيتي لمشاركة التجارب الاستثنائية التي توفرها أبوظبي مع العالم وجمهور كرة القدم بصفة خاصة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news